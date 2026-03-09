Ліверпуль втратив ключового гравця на матч проти Галатасарая

Основний голкіпер Ліверпуля Аліссон Беккер пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Галатасарая.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Англії, яка опублікувала заявку команди на матч.

Аліссон не полетів до Туреччини через дискомфорт під час тренування команди в понеділок, 9 березня. Характер пошкодження та терміни відновлення воротаря наразі не називаються.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Галатасарай – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 10 березня, початок – о 19:45 за київським часом.

У поточному сезоні на рахунку Аліссона 32 матчі за Ліверпуль у всіх турнірах, у яких воротар пропустив 35 голів і 12 разів відстояв "на нуль". Раніше повідомлялося про інтерес до 33-річного бразильця з боку Інтера.