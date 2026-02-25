Українська правда
Ювентус може підписати зіркового голкіпера з АПЛ

Олег Дідух — 25 лютого 2026, 11:46
Ювентус може підписати зіркового голкіпера з АПЛ
Аліссон Беккер
Getty Images

Голкіпер Ліверпуля та збірної Бразилії Аліссон Беккер може продовжити кар'єру в Ювентусі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У Турині незадоволені грою основного воротаря команди, Мікеле Ді Грегоріо, та шукають йому заміну. Раніше Ювентус також намагався підписати голкіпера Мілана Майка Меньяна. У шортлист туринців входить і Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема.

Контракт Аліссона з Ліверпулем діє до літа 2027 року. Англійський клуб, імовірно, буде готовий відпустити 33-річного бразильця, оскільки вже має йому готову заміну в особі Гіоргі Мамардашвілі.

Зазначимо, що Аліссон уже виступав у Серії А в 2016 – 2018 роках у складі Роми. Там він, зокрема, попрацював із нинішнім тренером Ювентуса, Лучано Спаллетті.

