Ліверпуль розпочав переговори з капітаном про продовження контракту

Ліверпуль розпочав переговори із захисником та Вірджилом ван Дейком щодо підписання нового контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Передбачається, що нова угода буде розрахована до 2027 року з можливістю продовження ще на рік.

Чинний контракт ван Дейка з Ліверпулем діє до кінця поточного сезону. У вересні в ЗМІ повідомлялося про те, що нідерландець може покинути клуб вільним агентом наступного літа.

Захисник виступає за "червоних" з січня 2018 року, у поточному сезоні відзначився 2 голами та 1 асистом в 17 матчах в усіх турнірах.

Напередодні Ліверпуль обіграв на власному полі мадридський Реал у 5 турі Ліги чемпіонів.