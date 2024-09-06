Три лідери Ліверпуля проводять свій останній сезон у клубі — джерело

Мохаммед Салах, Алісон та Вірджіл Ван Дейк можуть одночасно залишити Ліверпуль у наступне трансферне вікно.

Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, в Саудівській Аравії Салаху можуть запропонувати контракт, співрозмірний з тим, який має Неймар в Аль-Хілалі. Нагадаємо, нещодавно 32-річний єгиптянин заявив, що сезон-2024/25 стане для нього останнім у Ліверпулі.

Щодо Вірджіла Ван Дейка, то очікується, що його контракт не буде продовжено. Мерсисайдці вже знайшли ідеальну довгострокову заміну нідерландцю — Бремера з Ювентуса.

Ймовірно, поточна кампанія буде останньою і для Алісона. Це пов’язано з тим, що Ліверпуль вже підписав нового воротаря Гіоргі Мамардашвілі. Цей сезон грузин проведе у Валенсії, після чого приєднається до "червоних".