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Три лідери Ліверпуля проводять свій останній сезон у клубі — джерело

Ігор Чернявський — 6 вересня, 15:35
Три лідери Ліверпуля проводять свій останній сезон у клубі — джерело
Getty Images

Мохаммед Салах, Алісон та Вірджіл Ван Дейк можуть одночасно залишити Ліверпуль у наступне трансферне вікно.

Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, в Саудівській Аравії Салаху можуть запропонувати контракт, співрозмірний з тим, який має Неймар в Аль-Хілалі. Нагадаємо, нещодавно 32-річний єгиптянин заявив, що сезон-2024/25 стане для нього останнім у Ліверпулі.

Щодо Вірджіла Ван Дейка, то очікується, що його контракт не буде продовжено. Мерсисайдці вже знайшли ідеальну довгострокову заміну нідерландцю — Бремера з Ювентуса.

Ймовірно, поточна кампанія буде останньою і для Алісона. Це пов’язано з тим, що Ліверпуль вже підписав нового воротаря Гіоргі Мамардашвілі. Цей сезон грузин проведе у Валенсії, після чого приєднається до "червоних".

Алісон Чемпіонат Англії, АПЛ Вірджіл ван Дейк Ліверпуль Мохаммед Салах

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