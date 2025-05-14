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Ліверпуль планує придбати колишнього захисника Шахтаря

Олексій Мурзак — 14 травня 2025, 20:13
Ліверпуль планує придбати колишнього захисника Шахтаря
Додо
Getty Images

Захисник Фіорентини Додо потрапив до сфери інтересів Ліверпуля.

Про це повідомив інсайдер Флавіо Оньїссанті.

За його інформацією, "червоні" вже контактували із представниками бразильця.

Зазначається, що Додо, найімовірніше, не продовжить контракт із "фіалками", а мерсисайдці прагнуть скористатися ситуацією, викупивши захисника за оптимальною ціною, враховуючи бажання Фіорентини заробити.

Додо в нинішньому сезоні зіграв 44 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 8 результативних передач. Контракт бразильця з флорентійцями розрахований до літа 2027 року.

Він перейшов до Фіорентини з Шахтаря влітку 2022 року. Донецький клуб отримав за бразильця 14,5 мільйона євро та 3,5 мільйона у вигляді бонусів. Контракт гравця з італійським клубом розрахований до кінця червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль втрутився у боротьбу за лідера Баєра Флоріана Вірца.

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