Ліверпуль наразі не збирається звільняти Слота з посади наставника клубу: ЗМІ вказали "пом'якшувальні фактори"

Керівництво Ліверпуля наразі немає намірів звільняти головного тренера команди Арне Слота.

Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, у клубі вважають, що існує чимало пом'якшувальних факторів, які пояснюють невдалий сезон-2025/26.

Серед них називають: зниження рівня гри Мохамеда Салаха, численні травми гравців протягом сезону та вплив загибелі Діогу Жоти на колектив.

Водночас раніше ЗМІ повідомляли, що команду влітку може колишній наставник Реала та Баєра Хабі Алонсо.

Наголошувалося, що після поразки від Брайтона (1:2), яка стала десятою в АПЛ цього сезону, позиція нинішнього тренера "червоних" Арне Слота опинилися під серйозною загрозою.