Алонсо влітку може очолити Ліверпуль, однак є одна умова

Олексій Мурзак — 25 березня 2026, 16:56
Колишній наставник Реала та Баєра Хабі Алонсо влітку може очолити Ліверпуль.

Про це повідомляє BILD.

За інформацією видання, представник Алонсо, Іньякі Ібаньєс, нещодавно підтвердив наявність конкретних пропозицій.

Зазначається, якщо англійський клуб надасть конкретну пропозицію, то іспанець погодиться очолити команду, однак за умови, що його вимоги будуть задоволені. Зокрема, йдеться про його вплив на планування складу, чого у нього не було в Реалі.

Видання наголошує, що після поразки від Брайтона (1:2), яка стала десятою в АПЛ цього сезону, позиція нинішнього тренера "червоних" Арне Слота опинилися під серйозною загрозою.

Раніше стало відомо, що нападник Мохаммед Салах, який оголосив про свій відхід із Ліверпуля по закінченні поточного сезону-2025/26, може продовжити свою кар'єру у Саудівській Аравії.

