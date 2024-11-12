Салах та Ліверпуль не можуть домовитися про продовження контракту
Мохаммед Салах
Флоріан Плеттенберг, Sky Sports
Ліверпуль продовжує намагатися укласти нову угоду з Мохаммедом Салахом, адже чинна угода закінчиться наступного літа.
Як повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг, "червоні" ведуть переговори з 32-річним вінгером щодо продовження контракту.
Проте, за інформацією джерела, справи у клубу йдуть не дуже добре, адже сторони все ще далеко знаходяться від підписання нової угоди.
Зазначається, що Салах має кілька топових опцій у Європі та Саудівській Аравії.
На рахунку Мохаммеда Салаха 10 голів та 10 результативних передач у 17 матчах Ліверпуля у всіх турнірах.
Раніше стало відомо про скандал, пов'язаний з арбітром АПЛ, який сказав багато чого образливого на адресу Ліверпуля та колишнього тренера мерсісайдців Юргена Клоппа.