Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Салах та Ліверпуль не можуть домовитися про продовження контракту

Олексій Погорелов — 12 листопада 2024, 15:02
Салах та Ліверпуль не можуть домовитися про продовження контракту
Мохаммед Салах
Флоріан Плеттенберг, Sky Sports

Ліверпуль продовжує намагатися укласти нову угоду з Мохаммедом Салахом, адже чинна угода закінчиться наступного літа.

Як повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг, "червоні" ведуть переговори з 32-річним вінгером щодо продовження контракту.

Проте, за інформацією джерела, справи у клубу йдуть не дуже добре, адже сторони все ще далеко знаходяться від підписання нової угоди.

Зазначається, що Салах має кілька топових опцій у Європі та Саудівській Аравії.

На рахунку Мохаммеда Салаха 10 голів та 10 результативних передач у 17 матчах Ліверпуля у всіх турнірах.

Раніше стало відомо про скандал, пов'язаний з арбітром АПЛ, який сказав багато чого образливого на адресу Ліверпуля та колишнього тренера мерсісайдців Юргена Клоппа.

Ліверпуль Мохаммед Салах

Мохаммед Салах

Салах може перейти в саудівський клуб
Салах обійшов легенду Ліверпуля в списку бомбардирів АПЛ
Ліверпуль підшукав двох гравців на заміну Салаху
Салах наздогнав Фаулера у списку найкращих бомбардирів АПЛ
Каррагер розповів, чому Салах підпише новий контракт з Ліверпулем

Останні новини