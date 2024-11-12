Салах та Ліверпуль не можуть домовитися про продовження контракту

Ліверпуль продовжує намагатися укласти нову угоду з Мохаммедом Салахом, адже чинна угода закінчиться наступного літа.

Як повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг, "червоні" ведуть переговори з 32-річним вінгером щодо продовження контракту.

Проте, за інформацією джерела, справи у клубу йдуть не дуже добре, адже сторони все ще далеко знаходяться від підписання нової угоди.

Зазначається, що Салах має кілька топових опцій у Європі та Саудівській Аравії.

На рахунку Мохаммеда Салаха 10 голів та 10 результативних передач у 17 матчах Ліверпуля у всіх турнірах.

Раніше стало відомо про скандал, пов'язаний з арбітром АПЛ, який сказав багато чого образливого на адресу Ліверпуля та колишнього тренера мерсісайдців Юргена Клоппа.