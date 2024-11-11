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Англійського арбітра відсторонили від роботи за лайку в адрес Ліверпуля та Клоппа

Олександр Булава — 11 листопада 2024, 19:39
Англійського арбітра відсторонили від роботи за лайку в адрес Ліверпуля та Клоппа
Юрген Клопп
Getty Images

Арбірта Англійської Прем'єр-ліги Девіда Кута відсторонили від роботи за його слова в адрес Ліверпуля та їх екстренера Юргена Клоппа.

Про це повідомляє Empire of the Kор.

Нещодавно у соцмережі "злили" відео дворічної давності, на якому Кут ображає тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.

"Ліверпуль – відстій.

Клопп? Він мудак, повний мудак. Він накидався на мене, коли я судив їхній матч із Бернлі під час карантину, а потім звинувачував мене у брехні. Мені не цікаво розмовляти з такою зарозумілою людиною.

Я робив все, щоб не розмовляти з ним... Боже мій, німецьке л**** іди на ***", – говорив Кут на відео.

Зазначимо, що Кут відсудив останній матч Ліверпуля проти Астон Вілли (2:0) в АПЛ.

Нагадаємо, Клопп залишив Ліверпуль у травні після 9 років у клубі. З мерсисайдцями Юрген по одному разу вигравав Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та Кубок ліги, Суперкубок Англії та УЄФА, а також клубний чемпіонат світу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Юрген Клопп Ліверпуль

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