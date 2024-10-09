Ліверпуль втратив Аліссона до середини листопада

Основний голкіпер Ліверпуля Аліссон Беккер вибув як мінімум до середини листопада у зв’язку з травмою стегна.

Про це повідомляє The Times.

Аліссон травмувався у матчі сьомого туру АПЛ проти Крістал Пелас (перемога Ліверпуля з рахунком 1:0), на 79-й хвилині його замінив Вітезслав Ярош.

"Червоні" очікують, що основний голкіпер команди повернеться у гру уже після наступної, листопадової паузи на матчі національних збірних. Аліссон, скоріше за все, встигне відновитися до важливих матчів проти Реала в Лізі чемпіонів (27 листопада) та Манчестер Сіті в АПЛ (1 грудня).

У вересні Аліссон уже пропустив два матчі через пошкодження – він не зіграв проти Борнмута (перемога 3:0) та Вулвергемптона (5:1).

Раніше Ліверпуль продовжив контракт із Джареллом Куансою.