Три клуби АПЛ націлились на одного з лідерів Мілана

Три клуби АПЛ цікавляться вінгером Мілана Крістіаном Пулішичем.

Про це повідомляє Calciomercato.

За їхньою інформацією, мова йде про Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Вест Гем. Очікується, що італійський клуб вимагатиме за свого гравця як мінімум 60 мільйонів євро.

Раніше Пулішич уже виступав в АПЛ за Челсі в 2019 – 2023 роках. Після цього він перейшов у Мілан за 20,8 мільйонів євро. Це втричі менше, ніж віддав лондонський клуб за гравця збірної США Боруссії Дортмунд у 2019 році.

У поточному сезоні на рахунку Пулішича 7 голів і 5 асистів у 15 матчах за "россонері" в усіх турнірах. Контракт 26-річного американця розрахований до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося про те, що Мілан цікавиться хавбеком Ліверпуля Ватару Ендо.