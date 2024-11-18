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Три клуби АПЛ націлились на одного з лідерів Мілана

Олег Дідух — 18 листопада 2024, 21:38
Три клуби АПЛ націлились на одного з лідерів Мілана
Крістіан Пулішич
ФК Мілан

Три клуби АПЛ цікавляться вінгером Мілана Крістіаном Пулішичем.

Про це повідомляє Calciomercato.

За їхньою інформацією, мова йде про Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Вест Гем. Очікується, що італійський клуб вимагатиме за свого гравця як мінімум 60 мільйонів євро.

Раніше Пулішич уже виступав в АПЛ за Челсі в 2019 – 2023 роках. Після цього він перейшов у Мілан за 20,8 мільйонів євро. Це втричі менше, ніж віддав лондонський клуб за гравця збірної США Боруссії Дортмунд у 2019 році.

У поточному сезоні на рахунку Пулішича 7 голів і 5 асистів у 15 матчах за "россонері" в усіх турнірах. Контракт 26-річного американця розрахований до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося про те, що Мілан цікавиться хавбеком Ліверпуля Ватару Ендо.

Вест Гем Ліверпуль Манчестер Юнайтед Мілан Пулішич

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