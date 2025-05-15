Ліверпуль наблизився до підписання заміни Александера-Арнольда

Фланговий захисник Баєра та збірної Нідерландів Жеремі Фрімпонг наблизився до переходу у Ліверпуль.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

24-річний футболіст майже погодив умови особистого контракту з чемпіонами Англії та очікує на домовленість між клубами.

🚨 Understand talks between Liverpool and Jeremie Frimpong’s camp over personal terms have advanced again today.



Player’s always been keen on the move and Liverpool are progressing on salary, length of contract, every detail of the agreement.



Deal close. pic.twitter.com/8kvTcRt7Oc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2025

У складі "червоних" Фрімпонг має замінити Трента Александера-Арнольда, який незабаром має приєднатись до мадридського Реала на правах вільного агента.

Нідерландець є вихованцем Манчестер Сіті, проте за "містян" він не зіграв жодної гри. У 2019-му Фрімпонг за 380 тисяч євро перейшов до Селтіка, а через два роки Жеремі за 11 млн євро став гравцем Баєра.

Раніше повідомлялось про інтерес Ліверпуля до ексфутболіста Шахтаря.