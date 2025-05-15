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Ліверпуль наблизився до підписання заміни Александера-Арнольда

Володимир Максименко — 15 травня 2025, 12:53
Ліверпуль наблизився до підписання заміни Александера-Арнольда
Жеремі Фрімпонг
Getty Images

Фланговий захисник Баєра та збірної Нідерландів Жеремі Фрімпонг наблизився до переходу у Ліверпуль.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

24-річний футболіст майже погодив умови особистого контракту з чемпіонами Англії та очікує на домовленість між клубами.

У складі "червоних" Фрімпонг має замінити Трента Александера-Арнольда, який незабаром має приєднатись до мадридського Реала на правах вільного агента.

Нідерландець є вихованцем Манчестер Сіті, проте за "містян" він не зіграв жодної гри. У 2019-му Фрімпонг за 380 тисяч євро перейшов до Селтіка, а через два роки Жеремі за 11 млн євро став гравцем Баєра.

Раніше повідомлялось про інтерес Ліверпуля до ексфутболіста Шахтаря.

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