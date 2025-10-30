Основний захисник Ліверпуля вибув на півтора місяці через травму

Фланговий захисник Ліверпуля Джеремі пропустить приблизно шість тижнів через травму.

Про це повідомляє TalkSport.

Фрімпонг отримав травму 23 жовтня в матчі третього туру Ліги чемпіонів проти німецького Айнтрахта (перемога 5:1). Йдеться про пошкодження задньої поверхні стегна, орієнтовані терміни відновлення – півтора місяці.

Це означає, що Фрімпонг пропустить ряд важливих матчів Ліверпуля, зокрема, поєдинок Ліги чемпіонів проти Реала і матч АПЛ проти Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Фрімпонг перейшов у Ліверпуль із Баєра влітку поточного року за 40 мільйонів євро. У поточному сезоні взяв участь у 9 матчах у всіх турнірах, відзначившись у них 1 асистом.

Раніше травму отримав ще один гравець Ліверпуля – півзахисник Раян Граверберх.