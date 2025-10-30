Основний захисник Ліверпуля вибув на півтора місяці через травму
Джеремі Фрімпонг
ФК Ліверпуль
Фланговий захисник Ліверпуля Джеремі пропустить приблизно шість тижнів через травму.
Про це повідомляє TalkSport.
Фрімпонг отримав травму 23 жовтня в матчі третього туру Ліги чемпіонів проти німецького Айнтрахта (перемога 5:1). Йдеться про пошкодження задньої поверхні стегна, орієнтовані терміни відновлення – півтора місяці.
Це означає, що Фрімпонг пропустить ряд важливих матчів Ліверпуля, зокрема, поєдинок Ліги чемпіонів проти Реала і матч АПЛ проти Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Фрімпонг перейшов у Ліверпуль із Баєра влітку поточного року за 40 мільйонів євро. У поточному сезоні взяв участь у 9 матчах у всіх турнірах, відзначившись у них 1 асистом.
Раніше травму отримав ще один гравець Ліверпуля – півзахисник Раян Граверберх.