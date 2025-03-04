Реал слідкує за талановитим півзахисником Крістал Пелес
Адам Вортон
Крістал Пелес
Мадридський Реал активно слідкує за прогресом півзахисника Крістал Пелес Адама Вортона.
Про це повідомляє Talksport.
Головний скаут "вершкових" Джуні Калафат є фанатом таланту футболіста, якого лондонський колектив придбав у Блекберна влітку 2024 року за 22 мільйони євро.
Втім, за успіхами Вортона також спостерігають Манчестер Юнайтед та Ліверпуль, які готові скласти конкуренцію мадридцям.
У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.
Зазначимо, що влітку 2024 року 21-річний гравець дебютував за збірну Англії в матчі проти Боснії та Герцеговини. Товариська зустріч завершилась перемогою "трьох левів" з рахунком 3:0.
Раніше володар Золотого м'яча пояснив, чому вирішив залишити Реал у 2023 році.