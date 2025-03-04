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Реал слідкує за талановитим півзахисником Крістал Пелес

Володимир Максименко — 4 березня 2025, 11:21
Адам Вортон Крістал Пелес
Адам Вортон
Крістал Пелес

Мадридський Реал активно слідкує за прогресом півзахисника Крістал Пелес Адама Вортона.

Про це повідомляє Talksport.

Головний скаут "вершкових" Джуні Калафат є фанатом таланту футболіста, якого лондонський колектив придбав у Блекберна влітку 2024 року за 22 мільйони євро.

Втім, за успіхами Вортона також спостерігають Манчестер Юнайтед та Ліверпуль, які готові скласти конкуренцію мадридцям.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.

Зазначимо, що влітку 2024 року 21-річний гравець дебютував за збірну Англії в матчі проти Боснії та Герцеговини. Товариська зустріч завершилась перемогою "трьох левів" з рахунком 3:0.

Раніше володар Золотого м'яча пояснив, чому вирішив залишити Реал у 2023 році.

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