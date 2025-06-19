Ліверпуль готовий віддати Наполі двох гравців за Осімхена

Ліверпуль зацікавлений у підписанні форварда Наполі та збірної Нігерії Віктора Осміхена.

Про це повідомляє TeamTalk.

За їхньою інформацією, Ліверпуль планує запропонувати Наполі масштабний обмін гравцями, в рамках якого чемпіони Італії отримають за Осімхена двох виконавців "Червоних" – форварда Дарвіна Нуньєса та вінгера Федеріко К’єзу. Обоє, за інформацією ЗМІ, входять у сферу інтересів неаполітанського клубу.

Нагадаємо, Осімхен провів минулий сезон у оренді в Галатасараї, цього літа Наполі хоче продати нігерійського нападника. Раніше форвард відмовився переходити в Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.

У минулому сезоні Осімхен провів 41 матч за Галатасарай у всіх турнірах, відзначившись у них 37 голами та 8 асистами.