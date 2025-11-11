Ліверпуль готовий заплатити рекордну суму за захисника Інтера

Італійський захисник Інтера Алессандро Бастоні опинився у сфері інтересів Ліверпуля.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За даними джерела, англійський клуб шукає підсилення в центр оборони перед відкриттям трансферного вікна. У команді досі не продовжено контракт із Ібрагімою Конате, а Леоні вибув через травму.

Ліверпуль готовий зробити потужну фінансову пропозицію – 100 мільйонів євро за Бастоні. Якщо трансфер відбудеться, це стане рекордною сумою за захисника в історії футболу.

У сезоні 2025/26 26-річний Бастоні провів 12 матчів за Інтер, у яких забив 1 гол і зробив 3 асисти. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється у 80 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал цікавиться Собослаєм.