Ліверпуль націлився на захисника Баварії

Ліверпуль зацікавлений у підписанні центрального захисника збірної Франції та Баварії Дайо Упамекано.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт Упамекано діє до літа 2026 року. Наразі сторони не розпочинали переговорів щодо нової угоди.

Ситуацією намагатиметься скористатися Ліверпуль, який з початку наступного року матиме право вести переговори з гравцем. Перехід може відбутися на правах вільного агента.

Упамекано виступає за Баварію з літа 2021 року. Наразі його трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро. У поточному сезоні в його активі 9 матчів в усіх турнірах, без результативних дій.

