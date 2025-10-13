Лідер Ліверпуля зазнав травми в розташуванні збірної Нідерландів

Півзахисник Ліверпуля та збірної Нідерландів Раян Гравенберх пройде медичне обстеження після матчу відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026 проти Фінляндії (4:0).

Про це повідомляє The Athletic.

Реклама:

Хавбек отримав пошкодження в матчі за національну збірну і був замінений після перерви. Головний тренер нідерландців Рональд Куман пояснив, що гравець відчував дискомфорт у задній поверхні стегна.

Раніше Гравенберх також відіграв 90 хвилин проти Мальти, де "помаранчеві" здобули впевнену перемогу – 4:0.

У неділю, 19 жовтня, на "Ліверпуль" Раяна Гравенберха очікує одне з найпринциповіших дербі в англійському футболі – поєдинок проти Манчестер Юнайтед у межах 8 туру АПЛ.

У нинішньому сезоні 23-річний півзахисник провів 8 матчів у всіх турнірах за мерсисайдців, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.