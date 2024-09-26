Ліверпуль спробує переманити талановитого бразильця з Реала

Англійський Ліверпуль спробує переманити до себе бразильця Родріго з мадридського Реала.

Про це пише іспанське видання fichajes.net.

У вінгері керівництво англійського клубу бачить заміну Мохамеду Салаху – єгиптянин сам заявляв, що покине мерсисайдців влітку наступного року.

23-річний футболіст перейшов до "вершкових" влітку 2019 року. За нього було заплачено Сантосу 45 млн євро.

Цього сезону на його рахунку 3 голи та 2 результативні передачі за 9 матчів. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 110 млн євро.