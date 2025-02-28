Двоє українських футболістів продовжать кар'єру в Литві
В'ячеслав Кульбачук
ФК Джюгас
Литовський клуб Джюгас оголосив про підписання двох українських футболістів – В'ячеслава Кульбачука та Данила Рябенка.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Умови підписаних контрактів залишаються невідомими. Останнім клубом Кульбачука був Гонвед, в якому він зміг пробитись до основного складу через виступи у молодіжці.
На початку лютого Рябенко залишив грузинський Колхеті, за який виступав з лютого 2024 року.
Зазначимо, що чемпіонат Литви бере старт другого березня – Джюгас гратиме із Жальгірісом.
Сезон-2024/25 новий клуб українців завершив на шостому місці серед десяти команд.
Раніше повідомлялось про інтерес Трабзонспора до ще одного представника Шахтаря.