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Двоє українських футболістів продовжать кар'єру в Литві

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 10:44
Вячеслав Кульбачук ФК Джюгас
В'ячеслав Кульбачук
ФК Джюгас

Литовський клуб Джюгас оголосив про підписання двох українських футболістів – В'ячеслава Кульбачука та Данила Рябенка.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Умови підписаних контрактів залишаються невідомими. Останнім клубом Кульбачука був Гонвед, в якому він зміг пробитись до основного складу через виступи у молодіжці.

На початку лютого Рябенко залишив грузинський Колхеті, за який виступав з лютого 2024 року.

Зазначимо, що чемпіонат Литви бере старт другого березня – Джюгас гратиме із Жальгірісом.

Сезон-2024/25 новий клуб українців завершив на шостому місці серед десяти команд.

Раніше повідомлялось про інтерес Трабзонспора до ще одного представника Шахтаря.

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