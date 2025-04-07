УАФ звернулася до УЄФА з критикою вшанування пам'яті росіянина, якого вбили на війні з Україною

УАФ направила листа до УЄФА, в якому розкритикувала рішення вшанувати пам'ять росіянина, якого вбили на війні з Україною, під час Конгресу в Белграді.

Про це повідомляє сайт Асоціації.

3 квітня у Белграді (Сербія) відбувся 49-й Конгрес УЄФА. Там хвилиною мовчання вшанували пам'ять росіян, які пішли з життя у 2024 році. Серед покійних був колишній захисник збірної Росії Олексій Бугаєв.

Раніше футболіст був засуджений до 9,5 років ув'язнення через збут наркотиків. Проте він не опинився у в'язниці, бо погодився піти вбивати невинних українців. І минулого року він загинув на війні, проте для УЄФА це не стало вагомою причиною, щоб прибрати Бугаєва з того списку.

І через це УАФ звернулася до союзу європейських футбольних асоціацій з критикою цього рішення.

"Від імені Української асоціації футболу та всієї футбольної спільноти України звертаємося до Вас у зв’язку з нещодавнім інцидентом, що стався під час 49-го чергового Конгресу УЄФА в Белграді, а саме — із персональним складом списку померлих членів європейської футбольної родини, які згадуються в традиційному щорічному поминальному відеоролику. Звертаємо Вашу увагу, що російський ексфутболіст олексій бугаєв, згаданий у наданому рфс списку для вшанування пам’яті, був добровольцем російської армії під час повномасштабної військової агресії росії проти України. Він свідомо та з власної волі прийняв рішення йти на українську землю та вбивати безвинних українських людей і загинув минулого року саме через ці обставини. Схожа ситуація стосується ще одного ексфутболіста — заура казієва, який також був у цьому списку. Крім того, казієв виступав за незаконно створений окупантами в тимчасово окупованому Криму клуб — «тск-таврія». Війна в Україні триває з 2022 року й досі. Агресор, залишаючись безкарним, щодня забирає життя українців — футболістів, тренерів, арбітрів, а також десятків тисяч мирних громадян — дітей, жінок, людей похилого віку — в їхніх домівках, лікарнях, дитсадках, на вулицях; руйнує спортивну інфраструктуру та знищує цілі міста. І все це чинять російські солдати — такі, як бугаєв і казієв. Українське футбольне співтовариство наголошує, що для європейської футбольної родини є неприпустимим і недоречним виявляти пошану таким особам, ставлячи їх в один ряд зі справді видатними футбольними діячами. Ми наполегливо просимо Вашого розгляду цього питання. Такі речі не повинні мати місце", – йдеться у листі УАФ.

Нагадаємо, що президент УАФ Андрій Шевченко не зміг отримати місце у Виконкомі УЄФА, програвши в голосуванні.

Пізніше володар Золотого м'яча-2004 заявив, що це сталося через "політичні причини".