На конгресі УЄФА вшанували пам'ять росіянина, який загинув на війні в Україні

Сьогодні, 3 квітня, під час 49-го чергового Конгресу УЄФА хвилиною мовчання вшанували пам'ять росіян, які пішли з життя у 2024 році.

Зокрема був згаданий і колишній захисник збірної Росії з футболу Алєксєй Бугаєв, який загинув на війні в Україні. 43-річний росіянин раніше був засуджений до 9,5 років в'язниці. Тоді його покарали за збут наркотиків.

За свою професійну кар'єру Бугаєв виступав за московське Торпедо, томську Томь, Хімки та Краснодар. Також на Євро-2004 зіграв за національну збірну.

Читайте також : Відео Фото Босі кубинці і здирники з Камеруну: хто і як грав у футбол з Росією після вторгнення в Україну

Нагадаємо, що Росія була відсторонена від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.