295 млн грн збитків: у Словаччині затримали колишнього очільника Федерації футболу України Павелка

У Братиславі затримано колишнього високопосадовця Федерації футболу України, якого розшукували українські правоохоронні органи.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

Прізвище фігуранта він не розкрив, однак за даними "Української правди" йдеться про колишнього очільника Федерації футболу України Андрія Павелка.

За даними слідства, він організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Для цього укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері.

Гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції.

"Мною скеровано до компетентних органів Словацької Республіки лист про намір звернутися із запитом про видачу цієї особи, а також про застосування тимчасового арешту. Це затримання результат професійної взаємодії українських правоохоронців із компетентними органами Словацької Республіки та ефективного використання механізмів міжнародного правового співробітництва. Ми й надалі будемо повертати в Україну тих, хто роками вважав, що за кордоном можна сховатися від закону. Час, відстань, інша країна чи нове життя не скасовують відповідальності", – наголосив Кравченко.

Нагадаємо, Павелка тримали під вартою у 2023-2024 роках протягом 259 днів під час розслідування справи про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону.

У підсумку, колишній президент УАФ подав скаргу до ЄСПЛ та стягнув з України компенсацію.