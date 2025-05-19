Цара знову запалює: огляд матчу 29 туру УПЛ Олександрія – Верес

У неділю, 18 травня, Олександрія впевнено перемогла Верес у 29-му турі Української Прем'єр-ліги та гарантувала собі друге місце в турнірній таблиці.

Довгий час рекордним результатом Олександрії були бронзові нагороди в УПЛ за підсумками сезону 2018/19, здобуті під керівництвом Володимира Шарана.

Команда Руслана Ротаня зробила крок вперед в клубній історії і стала 7-ю командою, якій вдавалося піднятися так високо – після Динамо, Дніпра, Шахтаря, Чорноморця, Металіста та Дніпра-1.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

29 тур, 18 травня

Олександрія – Верес 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – Цара, 5, 2:0 – Цара, 21, 3:0 – Ковалець, 36, 3:1 – Гайдучик, 47

Олександрія: Єрмаков, Ковалець (Мишньов, 62), Філіппов, Ващенко (Шостак, 62), Скорко (Боль, 90), Мартинюк, Кампос, Цара (Ндіка, 75), Шабанов, Смирний (Шепелєв, 62), Козак

Верес: Кожухар, Куція, Гончаренко (Чечер, 78), Вовченко, Шевченко (Сміян, 78), Харатін, Кучеров, Шарай, Луан (Дахновський, 66), Гайдучик (Лепський, 84), Кльоц (Степанюк, 66)

У неділю, 18 травня, завершився 29 тур чемпіонату України з футболу, за підсумками якого визначились перші тріумфи та невдачі кампанії.

Київське Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, зігравши внічию з Чорноморцем. Одеський колектив через невиграш у цьому матчі достроково залишив Прем'єр-лігу.