Борги до десяти місяців: Максимов підтвердив затримку зарплати у Ворсклі

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов підтвердив заборгованість по зарплаті перед працівниками клубу та футболістами.

Коментар фахівця наводить Tribuna.com.

"Є заборгованості. Масажистам 10 місяців, лікарям, адміністрації. У футболістів – шість, пʼять, чотири, три місяці. Така заборгованість. У мене також, як і перед усім іншими. Це не новина.

Звісно, це впливає на команду. Іноземців приходиться вмовляти виходити на поле. Взагалі незрозуміла ситуація, ніхто не знає, що буде далі. Знає тільки одна людина – Костянтин Жеваго", – розповів Максимов.