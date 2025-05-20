Борги до десяти місяців: Максимов підтвердив затримку зарплати у Ворсклі
Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов підтвердив заборгованість по зарплаті перед працівниками клубу та футболістами.
Коментар фахівця наводить Tribuna.com.
"Є заборгованості. Масажистам 10 місяців, лікарям, адміністрації. У футболістів – шість, пʼять, чотири, три місяці. Така заборгованість. У мене також, як і перед усім іншими. Це не новина.
Звісно, це впливає на команду. Іноземців приходиться вмовляти виходити на поле. Взагалі незрозуміла ситуація, ніхто не знає, що буде далі. Знає тільки одна людина – Костянтин Жеваго", – розповів Максимов.
За один тур до завершення чемпіонату полтавський колектив посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 26 очок.
Завершальний тур чемпіонату України підопічні Максимова зіграють проти Інгульця – зустріч відбудеться 23 травня о 15:30 за київським часом. У 29 турі Ворскла не змогла обіграти ЛНЗ, розписавши "мирову" 0:0.
Раніше жіноча команда полтавців оформила перемогу в чемпіонаті України, здолавши Шахтар.