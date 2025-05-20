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Борги до десяти місяців: Максимов підтвердив затримку зарплати у Ворсклі

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 11:49
Борги до десяти місяців: Максимов підтвердив затримку зарплати у Ворсклі
Юрій Максимов
УПЛ

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов підтвердив заборгованість по зарплаті перед працівниками клубу та футболістами.

Коментар фахівця наводить Tribuna.com.

"Є заборгованості. Масажистам 10 місяців, лікарям, адміністрації. У футболістів – шість, пʼять, чотири, три місяці. Така заборгованість. У мене також, як і перед усім іншими. Це не новина.

Звісно, це впливає на команду. Іноземців приходиться вмовляти виходити на поле. Взагалі незрозуміла ситуація, ніхто не знає, що буде далі. Знає тільки одна людина – Костянтин Жеваго", – розповів Максимов.

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За один тур до завершення чемпіонату полтавський колектив посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 26 очок. 

Завершальний тур чемпіонату України підопічні Максимова зіграють проти Інгульця – зустріч відбудеться 23 травня о 15:30 за київським часом. У 29 турі Ворскла не змогла обіграти ЛНЗ, розписавши "мирову" 0:0.

Раніше жіноча команда полтавців оформила перемогу в чемпіонаті України, здолавши Шахтар.

Юрій Максимов Чемпіонат України, УПЛ Ворскла Полтава

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