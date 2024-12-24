Лише вчетверте в історії: Саутгемптону підкорилося ганебне досягнення в АПЛ

Англійський Саутгемптон став лише 4 клубом в історії АПЛ, у якого на Різдво лише шість або менше очок.

Про це повідомляє OptaJoe.

У команди за 17 турів у сезоні-2024/25 лише 6 очок та останнє місце в турнірній таблиці. У передостаннього Іпсвіча 12 балів. Раніше в такій ситуації опинялися:

Шеффілд Венсдей в сезоні-1999/00 (6 очок);

Сандерленд в сезоні-2005/06 (5);

Шеффілд Юнайтед у сезоні-2020/21 (2);

6 - All four teams to have six or fewer points on Christmas Day in Premier League history have names beginning with S.



Sheffield Wednesday in 1999/00 (6)

Sunderland in 2005/06 (5)

Sheffield United in 2020/21 (2)

Southampton in 2024/25 (6)



Sibilance. pic.twitter.com/2yoCt6Bx5E — OptaJoe (@OptaJoe) December 24, 2024

Раніше Шеффілд Венсдей потрапив у скандал. Титульним спонсором команди є російська компанія, власники якої відкрито підтримують війну в Україні.

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Нагадаємо, нещодавно у Саутгемптона змінився головний тренер. Цю посаду отримав колишній наставник Роми та Артема Довбика Іван Юрич.