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Лише вчетверте в історії: Саутгемптону підкорилося ганебне досягнення в АПЛ

Микола Дендак — 24 грудня 2024, 14:32
Лише вчетверте в історії: Саутгемптону підкорилося ганебне досягнення в АПЛ

Англійський Саутгемптон став лише 4 клубом в історії АПЛ, у якого на Різдво лише шість або менше очок.

Про це повідомляє OptaJoe.

У команди за 17 турів у сезоні-2024/25 лише 6 очок та останнє місце в турнірній таблиці. У передостаннього Іпсвіча 12 балів. Раніше в такій ситуації опинялися:

  • Шеффілд Венсдей в сезоні-1999/00 (6 очок);
  • Сандерленд в сезоні-2005/06 (5);
  • Шеффілд Юнайтед у сезоні-2020/21 (2);

Раніше Шеффілд Венсдей потрапив у скандал. Титульним спонсором команди є російська компанія, власники якої відкрито підтримують війну в Україні.

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Нагадаємо, нещодавно у Саутгемптона змінився головний тренер. Цю посаду отримав колишній наставник Роми та Артема Довбика Іван Юрич.

Чемпіонат Англії, АПЛ Сандерленд Саутгемптон Шеффілд Венсдей Шеффілд Юнайтед

Саутгемптон

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