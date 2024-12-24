Лише вчетверте в історії: Саутгемптону підкорилося ганебне досягнення в АПЛ
Англійський Саутгемптон став лише 4 клубом в історії АПЛ, у якого на Різдво лише шість або менше очок.
Про це повідомляє OptaJoe.
У команди за 17 турів у сезоні-2024/25 лише 6 очок та останнє місце в турнірній таблиці. У передостаннього Іпсвіча 12 балів. Раніше в такій ситуації опинялися:
- Шеффілд Венсдей в сезоні-1999/00 (6 очок);
- Сандерленд в сезоні-2005/06 (5);
- Шеффілд Юнайтед у сезоні-2020/21 (2);
Раніше Шеффілд Венсдей потрапив у скандал. Титульним спонсором команди є російська компанія, власники якої відкрито підтримують війну в Україні.
Нагадаємо, нещодавно у Саутгемптона змінився головний тренер. Цю посаду отримав колишній наставник Роми та Артема Довбика Іван Юрич.