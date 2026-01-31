Колишній півзахисник Ліверпуля очолив молодіжну команду Саутгемптона

Ексфутболіст Ліверпуля та збірної Англії Адам Лаллана став головним тренером Саутгемптона U-21.

Про це повідомила пресслужба "святих".

Строки підписаної угоди не розголошуються. До тренерського штабу Лаллані увійшли Дін Вілкінс, Метті Етерінгтон та Джеймс Грейнджер.

We are delighted to confirm that Adam Lallana has become permanent manager of #SaintsFCU21s 🤝 — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 30, 2026

Зауважимо, що до цього моменту колишній футболіст був виконуючим обов'язки головного тренера U-21 після того, як Тонда Еккерт очолив першу команду – тепер Адам є повноцінним головним тренером.

Нагадаємо, Лаллана протягом кар'єри виступав за Ліверпуль, з яким виграв АПЛ та Лігу чемпіонів, Брайтон, Борнмут та Саутгемптон, де розпочинав та завершував кар'єру.

У червні 2025 року хавбек оголосив про завершення кар'єри.

