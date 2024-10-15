Головний тренер збірної Аргентини назвав футболіста, який найбільше заслужив отримати "Золотий м'яч"

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні закликав цього року вручити "Золотий м'яч" своєму підопічному Лаутаро Мартінесу.

Його слова цитує Eurosport.

"У нього був дивовижний рік, він став кращим бомбардиром Копа Америка і забив у фіналі. Тож він заслуговує на нагороду більше, ніж будь-хто інший.

Я сподіваюся, що він її виграє. Його я дуже поважаю, і я сподіваюся, що він отримає нагороду. Якщо цього не станеться зараз, у нього буде новий шанс пізніше, тому що у нього все ще велике майбутнє попереду", – прокоментував Скалоні.