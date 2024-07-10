Попереду — тільки Роналду: Мессі став другим найкращим бомбардиром на рівні збірних

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі вийшов на друге місце у списку найкращих бомбардирів на рівні національних збірних.

Гол у ворота Канади у півфіналі Копа Америки-2024 став для легендарного гравця 109-м за "альбіселесте". Мессі за цим показником обійшов іранця Алі Даєї (108). Абсолютним рекордсменом є Кріштіану Роналду, який забив 130 м'ячів за збірну Португалії.

Lionel Messi is now the second all-time top scorer in men’s international football ⚽🎖



As always, he sits at the top with none other than Cristiano Ronaldo 🐐🐐 pic.twitter.com/XW5PTkRPRh — OneFootball (@OneFootball) July 10, 2024

Нагадаємо, що гол Мессі допоміг Аргентині вийти у фінал Копа Америки-2024, де вона зустрінеться із переможцем пари Колумбія — Уругвай.