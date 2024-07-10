Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Попереду — тільки Роналду: Мессі став другим найкращим бомбардиром на рівні збірних

Владислав Уткін — 10 липня, 13:15
Попереду — тільки Роналду: Мессі став другим найкращим бомбардиром на рівні збірних

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі вийшов на друге місце у списку найкращих бомбардирів на рівні національних збірних.

Гол у ворота Канади у півфіналі Копа Америки-2024 став для легендарного гравця 109-м за "альбіселесте". Мессі за цим показником обійшов іранця Алі Даєї (108). Абсолютним рекордсменом є Кріштіану Роналду, який забив 130 м'ячів за збірну Португалії.

Нагадаємо, що гол Мессі допоміг Аргентині вийти у фінал Копа Америки-2024, де вона зустрінеться із переможцем пари Колумбія — Уругвай.

Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Збірна Аргентини з футболу

Ліонель Мессі

Мессі може пропустити чвертьфінал Копа Америка-2024
Мессі пропустить матч проти Перу: відома причина
Мессі встановив 2 рекорди на Копа Америка
Прощання з Мессі та бразильські мрії про реванш. Чому Кубок Америки-2024 вартий уваги
Президент Аль-Хіляля: Ми пропонували Мессі 1,4 мільярда євро

Останні новини