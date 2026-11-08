Мессі став першим футболістом в історії МЛС, який виграв Золоту бутсу другий сезон поспіль

Зірковий нападник Інтер Маямі став першим гравцем в історії МЛС, який зумів два сезони поспіль виграти "Золоту бутсу" чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Ця нагорода вручається найкращому бомбардиру американської першості у кампанії. Мессі у 2026 році відіграв 31 матч, у яких відзначився 26 забитими м'ячами. Минулого року він також отримав цю нагороду, оскільки забив за сезон 29 голів.

Цьогоріч аргентинець конкурував за звання найкращого бомбардира з Петаром Мусою з Далласа (22 голи) та Семом Серріджом із Нешвілла (21 гол). Мессі у цьогорічному розіграші посів перше місце за кількістю голів за гру (0,84) та друге місце за кількістю голів за 90 хвилин (0,88).

Варто зазначити, що колишній капітан каталонської Барселони у цьому сезоні лише одного разу реалізував пенальті. Таким чином, Мессі оформив 25 взяттів воріт з гри, що є другим найкращим показником ліги в історії. Цей рекорд також належить аргентинцю, який минулої кампанії забив з гри 28 голів.

Окрім того, Мессі забив цьогоріч 6 переможних м'ячів, що є другим найкращим показником у чемпіонаті.

Нагадаємо, що напередодні Ріо Фердінанд висловився щодо конкуренції між Мессі та Роналду, яка тривала протягом багатьох років.