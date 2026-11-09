Без Кейна, але з Мессі: FIFPro назвала символічну збірну 2026 року

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) оголосила символічну збірну найкращих гравців 2026 року.

Про це повідомляється на сайті організації.

Склад команди сформували за підсумками голосування чинних футболістів. Учасники опитування обирали трьох кандидатів у кожній із чотирьох категорій: воротарі, захисники, півзахисники та нападники.

Символічна збірна року за версією FIFPro:

Воротар : Давід Райя (Арсенал, збірна Іспанії).

: Давід Райя (Арсенал, збірна Іспанії). Захисники : Нуну Мендеш (ПСЖ, збірна Португалії), Пау Кубарсі (Барселона, збірна Іспанії), Ашраф Хакімі (ПСЖ, збірна Марокко).

: Нуну Мендеш (ПСЖ, збірна Португалії), Пау Кубарсі (Барселона, збірна Іспанії), Ашраф Хакімі (ПСЖ, збірна Марокко). Півзахисники : Джуд Беллінгем (Реал, збірна Англії), Родрі (Манчестер Сіті/Барселона, збірна Іспанії), Вітінья (ПСЖ, збірна Португалії).

: Джуд Беллінгем (Реал, збірна Англії), Родрі (Манчестер Сіті/Барселона, збірна Іспанії), Вітінья (ПСЖ, збірна Португалії). Нападники: Кіліан Мбаппе (Реал, збірна Франції), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, збірна Норвегії), Ліонель Мессі (Інтер Маямі, збірна Аргентини), Ламін Ямал (Барселона, збірна Іспанії).

Єдиним українцем, який за всю історію потрапляв до символічної збірної FIFPro World 11, залишається Андрій Шевченко. Легендарний нападник увійшов до першої в історії команди, сформованої у 2005 році, коли виступав за італійський Мілан.

Нагадаємо, напередодні Гаррі Кейн отримав Золотий м'яч уперше в кар'єрі. Він у голосуванні мінімально випередив Мбаппе, а трійку замкнув Ямал. Четверте та п'яте місця посіли Родрі та Ліонель Мессі відповідно.