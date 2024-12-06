Мессі став найкращим гравцем року в MLS
Ліонель Мессі
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Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим гравцем року в MLS.
Про це повідомляє офіційний X-аккаунт чемпіонату.
На рахунку легендарного футболіста 21 гол та 11 асистів у 22-х зіграних матчах.
У складі Інтера Мессі став переможцем регулярного розіграшу MLS-2024.
Відзначимо, що ця нагорода стала четвертою індивідуальною для Ліонеля у США. Раніше він визначався гравцем місяця у квітні 2024 року, става найкращим бомбардиром Кубку ліг-2023 та найкращим гравцем відповідного турніру.
Раніше повідомлялось, що MLS став одним з найвідвідуваніших чемпіонатів у світі цього сезону.