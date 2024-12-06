Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим гравцем року в MLS.

Про це повідомляє офіційний X-аккаунт чемпіонату.

The greatest ever has done it again. 👑



Lionel Messi is the 2024 Landon Donovan MLS MVP. pic.twitter.com/Ej2s9rJcO9 — Major League Soccer (@MLS) December 6, 2024

На рахунку легендарного футболіста 21 гол та 11 асистів у 22-х зіграних матчах.

У складі Інтера Мессі став переможцем регулярного розіграшу MLS-2024.

Відзначимо, що ця нагорода стала четвертою індивідуальною для Ліонеля у США. Раніше він визначався гравцем місяця у квітні 2024 року, става найкращим бомбардиром Кубку ліг-2023 та найкращим гравцем відповідного турніру.

Раніше повідомлялось, що MLS став одним з найвідвідуваніших чемпіонатів у світі цього сезону.