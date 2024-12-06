Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мессі став найкращим гравцем року в MLS

Володимир Максименко — 6 грудня 2024, 17:25
Мессі став найкращим гравцем року в MLS
Ліонель Мессі
Getty images

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим гравцем року в MLS.

Про це повідомляє офіційний X-аккаунт чемпіонату.

На рахунку легендарного футболіста 21 гол та 11 асистів у 22-х зіграних матчах.

У складі Інтера Мессі став переможцем регулярного розіграшу MLS-2024.

Відзначимо, що ця нагорода стала четвертою індивідуальною для Ліонеля у США. Раніше він визначався гравцем місяця у квітні 2024 року, става найкращим бомбардиром Кубку ліг-2023 та найкращим гравцем відповідного турніру.

Раніше повідомлялось, що MLS став одним з найвідвідуваніших чемпіонатів у світі цього сезону.

MLS Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

Ефект Мессі: MLS - одна з найбільш відвідуваних футбольних ліг сезону-2023/24
Заговорив навіть Тьяго: син Мессі вразив соцмережі вільним володінням англійської мови
Дружина Мессі стала амбасадором відомого спортивного бренду
Мессі: Думка про повернення в Барселону завжди в моїй голові
Вино від GOATа: Мессі випустив лімітовану серію алкогольного напою

Останні новини