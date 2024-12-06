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Ефект Мессі: MLS - одна з найбільш відвідуваних футбольних ліг сезону-2023/24

— 6 грудня 2024, 16:45
Ефект Мессі: MLS - одна з найбільш відвідуваних футбольних ліг сезону-2023/24
Ліонель Мессі
Getty images

MLS стала однією з найбільш відвідуваних футбольних ліг у світі сезону-2023/24.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на Opta.

Матчі найвищого дивізіону США та Канади відвідало більше 12 мільйонів вболівальників. За цим показником MLS поступається лише Англійській Прем'єр-лізі, на стадіони якої прийшло більше 14 мільйонів фанатів.

Трійку найкращих замикає німецька Бундесліга із результатом у 12 мільйонів шанувальників футболу.

Відзначимо, що у десятку найкращих потрапив також і чемпіонат Мексики із показником у 6,9 мільйонів глядачів.

Що стосується MLS, то чемпіонат може похизуватись одразу трьома матчами, що зібрали більше 60 тисяч глядачів, а два матчі з трибун спостерігали одразу 70 тисяч фанів.

Раніше повідомлялось, що один з клубів MLS зацікавлений у футболісті київського Динамо.


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