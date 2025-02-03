Ліон відмовив Боруссії Дортмунд у продажі свого талановитого вінгера

Талановитий вінгер Ліона Раян Шеркі не покине команду в це зимове трансферне вікно.

Про це заявив власник французького клубу Джон Текстор, слова якого наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми відхилили пропозицію від дортмундської Боруссії, тому що ми не маємо наміру вести переговори ні з ними, ні з будь-яким іншим клубом стосовно продажу Раяна Шеркі", – наголосив Текстор.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу повинна була скласти 22,5 млн євро.

Шеркі є вихованцем Ліона, за яких дебютував у віці 16 років, вийшовши в основному складі команди на матч проти Діжона у сезоні-2019/20.

У поточній кампанії вінгер зіграв 25 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок п'ять м'ячів та вісім результативних передач. Окрім того, француз вважається одним з найтехнічніших футболістів чемпіонату Франції.