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Колишній клуб Ярмоленка націлився на підписання одного з головних талантів Ліги 1

Володимир Максименко — 1 лютого 2025, 13:03
Колишній клуб Ярмоленка націлився на підписання одного з головних талантів Ліги 1
Раян Шеркі
Getty images

Дортмундська Боруссія просунулась у переговорах із Ліоном щодо одного з найталановитіших гравців команди Раяна Шеркі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сам футболіст вже дав свою згоду на трансфер до німецького колективу та чекає на досягнення угоди між клубами.

Очікується, що сума трансферу складатиме 22,5 млн євро.

Зазначимо, що Шеркі є вихованцем Ліона, за яких дебютував у віці 16 років, вийшовши в основному складі команди на матч проти Діжона у сезоні-2019/20.

У поточній кампанії вінгер зіграв 25 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок п'ять м'ячів та вісім результативних передач.

Окрім того, француз вважається одним з найтехнічніших футболістів чемпіонату Франції.

Раніше Ліон оголосив нового головного тренера команди.

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