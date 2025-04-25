Ліон продовжив спонсорський контракт з Emirates

Ліон оголосив про продовження співпраці з титульним спонсором команди Emirates.

Про це клуб повідомив у своїх соціальних мережах.

Нова угода розрахована до завершення сезону-2029/2030, проте фінансова сторона контракту не розголошується.

Emirates et l'Olympique Lyonnais continuent leur histoire commune : la plus grande compagnie aérienne internationale au monde prolonge son partenariat avec le club.



La compagnie continuera d’être sponsor maillot du club pour cinq saisons supplémentaires, jusqu’à la fin de la… pic.twitter.com/HIBpRDYiTX — Olympique Lyonnais (@OL) April 25, 2025

Компанія співпрацює з "ткачами" з 2020 року і в коментарі стосовно продовження контракту заявила, що Ліон – одна з їх найулюбленіших команд у Франції. Emirates та Ліон поділяють спільні цінності та націлені на успіх.

Наразі клуб посідає шосте місце у турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 51 заліковий бал. Проте, Ліон може отримати пониження в класі, якщо до завершення сезону не розв'яже свої проблеми з фінансами та документами.

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