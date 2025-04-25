Ліон продовжив спонсорський контракт з Emirates
Ліон оголосив про продовження співпраці з титульним спонсором команди Emirates.
Про це клуб повідомив у своїх соціальних мережах.
Нова угода розрахована до завершення сезону-2029/2030, проте фінансова сторона контракту не розголошується.
Компанія співпрацює з "ткачами" з 2020 року і в коментарі стосовно продовження контракту заявила, що Ліон – одна з їх найулюбленіших команд у Франції. Emirates та Ліон поділяють спільні цінності та націлені на успіх.
Наразі клуб посідає шосте місце у турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 51 заліковий бал. Проте, Ліон може отримати пониження в класі, якщо до завершення сезону не розв'яже свої проблеми з фінансами та документами.
Раніше повідомлялось, що українська криптобіржа стала спонсором команди Формули-1.