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Ліон продовжив спонсорський контракт з Emirates

Володимир Максименко — 25 квітня 2025, 12:09
Ліон продовжив спонсорський контракт з Emirates
ФК Ліон

Ліон оголосив про продовження співпраці з титульним спонсором команди Emirates.

Про це клуб повідомив у своїх соціальних мережах.

Нова угода розрахована до завершення сезону-2029/2030, проте фінансова сторона контракту не розголошується.

Компанія співпрацює з "ткачами" з 2020 року і в коментарі стосовно продовження контракту заявила, що Ліон – одна з їх найулюбленіших команд у Франції. Emirates та Ліон поділяють спільні цінності та націлені на успіх.

Наразі клуб посідає шосте місце у турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 51 заліковий бал. Проте, Ліон може отримати пониження в класі, якщо до завершення сезону не розв'яже свої проблеми з фінансами та документами.

Раніше повідомлялось, що українська криптобіржа стала спонсором команди Формули-1.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон

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