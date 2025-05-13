Манчестер Сіті презентував нову домашню форму на сезон-2025/26
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Один з грандів англійського футболу Манчестер Сіті презентував нову домашню форму на сезон-2025/26.
Про це повідомила пресслужба "містян".
Концепція домінації блакитного кольору залишилась без змін, але з'явилась біла смуга від кута до кута.
У презентації взяли участь Жеремі Доку, Філ Фоден та інші зірки основного складу Манчестер Сіті.
Зазначимо, що наразі підопічні Гвардіоли борються за потрапляння у зону Ліги чемпіонів – після 36 турів клуб посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 65 очок.
У наступному матчі Сіті зіграють проти Борнмута – зустріч відбудеться 20 травня о 22:00 за київським часом.
Раніше "містяни" окреслили свої завдання на літнє трансферне вікно.