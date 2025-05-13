Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті презентував нову домашню форму на сезон-2025/26

Володимир Максименко — 13 травня 2025, 12:53
Манчестер Сіті презентував нову домашню форму на сезон-2025/26
x.com/ManCity

Один з грандів англійського футболу Манчестер Сіті презентував нову домашню форму на сезон-2025/26.

Про це повідомила пресслужба "містян".

Концепція домінації блакитного кольору залишилась без змін, але з'явилась біла смуга від кута до кута.

У презентації взяли участь Жеремі Доку, Філ Фоден та інші зірки основного складу Манчестер Сіті.

Зазначимо, що наразі підопічні Гвардіоли борються за потрапляння у зону Ліги чемпіонів – після 36 турів клуб посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 65 очок.

У наступному матчі Сіті зіграють проти Борнмута – зустріч відбудеться 20 травня о 22:00 за київським часом.

Раніше "містяни" окреслили свої завдання на літнє трансферне вікно.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті

Чемпіонат Англії, АПЛ

Манчестер Сіті готується до трансферного літа: на прицілі хавбек Мілана та захисник Ньюкасла
Аморім – про результати Манчестер Юнайтед: Мені соромно
Визначився перший фіналіст плейоф Чемпіоншипу за вихід до АПЛ
Манчестер Юнайтед повторив свій ганебний рекорд в АПЛ
Чекаємо на схвалення: Байєр планує замінити Алонсо іншим титулованим іспанцем

Останні новини