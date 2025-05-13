Один з грандів англійського футболу Манчестер Сіті презентував нову домашню форму на сезон-2025/26.

Про це повідомила пресслужба "містян".

Концепція домінації блакитного кольору залишилась без змін, але з'явилась біла смуга від кута до кута.

Inspired by history. Our 25/26 Edition 🩵 — Manchester City (@ManCity) May 13, 2025

У презентації взяли участь Жеремі Доку, Філ Фоден та інші зірки основного складу Манчестер Сіті.

Зазначимо, що наразі підопічні Гвардіоли борються за потрапляння у зону Ліги чемпіонів – після 36 турів клуб посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 65 очок.

У наступному матчі Сіті зіграють проти Борнмута – зустріч відбудеться 20 травня о 22:00 за київським часом.

Раніше "містяни" окреслили свої завдання на літнє трансферне вікно.