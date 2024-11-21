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Ліон готовий продати сімох гравців основи для уникнення пониження у класі: відомий список

Олексій Мурзак — 21 листопада 2024, 20:53
Ліон готовий продати сімох гравців основи для уникнення пониження у класі: відомий список

У зимове трансферне вікно французький Ліон готовий попрощатися з Антоні Лопешем, Вілфрідом Заха, Гіфтом Орбаном, Саїдом Бенрахмою, Ернестом Нуама, Максансом Какере та, можливо, Саелем Кумбедi.

Про це інформує L'Équipe.

Водночас зазначається, що Ліон не бажає відпускати своїх головних талантів: 21-річного Раяна Шеркі та 19-річного Маліка Фофана.

Раніше стало відомо, що після завершення поточного сезону Ліон може бути понижений у класі.

7-разовий чемпіон Франції буде переведений у Лігу 2, якщо не зможе погасити свої борги, які складають 95 млн євро, до кінця сезону. Окрім того, на клуб накладено трансферний бан.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон

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