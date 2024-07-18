Ліон підписав найкращого бомбардира Євро-2024

Нападник збірної Грузії та Меца Жорж Мікаутадзе став гравцем французького Ліона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що контракт підписаний до 2028 року. Форвард обійшовся клубу у 18,5 мільйона євро + 4,5 мільйона бонусами.

Жорж народився у Ліоні і провів 7 років у академії місцевого клубу. Втім, Мікаутадзе зробив собі ім’я у скромному Меці, за який виступав з 2017 року. В сезоні-2022/23 грузин з 23 голами став найкращим бомбардиром Ліги 2 та допоміг команді повернутися в елітний дивізіон.

Нагадаємо, Мікаутадзе вдало виступив на Євро-2024. Він забив у кожному матчі Грузії на груповому етапі (по голу у ворота Туреччини, Чехії та Португалії) і за підсумками турніру став одним із шести найкращих бомбардирів.