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Ліон підписав найкращого бомбардира Євро-2024

Микола Дендак — 18 липня, 19:35
Ліон підписав найкращого бомбардира Євро-2024

Нападник збірної Грузії та Меца Жорж Мікаутадзе став гравцем французького Ліона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що контракт підписаний до 2028 року. Форвард обійшовся клубу у 18,5 мільйона євро + 4,5 мільйона бонусами.

Жорж народився у Ліоні і провів 7 років у академії місцевого клубу. Втім, Мікаутадзе зробив собі ім’я у скромному Меці, за який виступав з 2017 року. В сезоні-2022/23 грузин з 23 голами став найкращим бомбардиром Ліги 2 та допоміг команді повернутися в елітний дивізіон.

Нагадаємо, Мікаутадзе вдало виступив на Євро-2024. Він забив у кожному матчі Грузії на груповому етапі (по голу у ворота Туреччини, Чехії та Португалії) і за підсумками турніру став одним із шести найкращих бомбардирів.

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