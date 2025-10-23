Ліону загрожує технічна поразка у матчі Ліги Європи

Нідерландський клуб Утрехт звернувся до УЄФА зі скаргою на дії французького Ліона у матчі першого туру Ліги Європи.

Про це повідомляє ESPN.

Підставою для протесту стала участь у грі півзахисника Рашида Геззаля, який не мав права виходити на поле.

Геззаль з’явився на полі на 65-й хвилині та віддав результативну передачу на Таннера Тессмана, який забив єдиний гол у зустрічі. Саме цей епізод приніс Ліону перемогу, однак тепер результат може бути анульований.Як з’ясувалося, футболіст не був внесений до офіційної заявки Ліона на Лігу Європи, тому його участь у матчі порушує регламент турніру.

УЄФА вже дискваліфікувала Геззаля від подальшої участі у змаганнях і розпочала розслідування інциденту.Якщо провину Ліона буде підтверджено, команді може бути зарахована технічна поразка, а Утрехту – перемога.

