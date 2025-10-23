Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ліону загрожує технічна поразка у матчі Ліги Європи

Володимир Варуха — 23 жовтня 2025, 18:55
Ліону загрожує технічна поразка у матчі Ліги Європи
FC Lyonnas

Нідерландський клуб Утрехт звернувся до УЄФА зі скаргою на дії французького Ліона у матчі першого туру Ліги Європи.

Про це повідомляє ESPN.

Підставою для протесту стала участь у грі півзахисника Рашида Геззаля, який не мав права виходити на поле.

Геззаль з’явився на полі на 65-й хвилині та віддав результативну передачу на Таннера Тессмана, який забив єдиний гол у зустрічі. Саме цей епізод приніс Ліону перемогу, однак тепер результат може бути анульований.Як з’ясувалося, футболіст не був внесений до офіційної заявки Ліона на Лігу Європи, тому його участь у матчі порушує регламент турніру.

УЄФА вже дискваліфікувала Геззаля від подальшої участі у змаганнях і розпочала розслідування інциденту.Якщо провину Ліона буде підтверджено, команді може бути зарахована технічна поразка, а Утрехту – перемога.

Раніше ми писали про результати другого туру Ліги Європи

Ліга Європи Ліон Утрехт

Ліон

Грінвуд оформив покер за Марсель, Ніцца мінімально обіграла Ліон у 8 турі Ліги 1
ПСЖ Забарного не втримав перемогу над Ліллем, Страсбург декласував Анже в 7-му турі Ліги 1
Дуель Довбика та Жиру, Ноттінгем Форест зіграє з Мідтьюлландом у другому турі Ліги Європи
Ліон обіграв Лілль, Париж відібрав очки у Ніцци в 6 турі Ліги 1
Ліга Європи. Астон Вілла здолала Болонью, Порту вирвав перемогу в Зальцбурга

Останні новини