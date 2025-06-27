Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Найкращий бомбардир в історії збірної Франції підписав контракт з Ліллем – Романо

Олексій Мурзак — 27 червня 2025, 22:47
Найкращий бомбардир в історії збірної Франції підписав контракт з Ліллем – Романо
Олів'є Жиру
Getty Images

Французький нападник Олів'є Жиру підписав контракт з Ліллем.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Термін угоди складає 1 рік, 38-річний форвард перейшов у стан "догів" в статусі вільного агента після того, як завершився його контракт з Лос-Анджелесом.

Жиру переїхав до США влітку 2024 року, залишивши Мілан у статусі вільного агента. Проте француз зіткнувся з проблемою адаптацієї: у 37 матчах він відзначився тільки 5 голами та 3 асистами. У той же час Жиру з 57 голами є найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

Повідомлялося, що француз повинен замінити в Ліллі форварда збірної Канади Джонатана Девіда, який безкоштовно залишить команду в липні цього року, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт.

Жиру Лілль Футбольні трансфери Джонатан Девід

Жиру

Лілль хоче повернути зі США найкращого бомбардира в історії збірної Франції
Краса з українських глибинок: гравець аматорського клубу повторив легендарний гол ударом "скорпіона"
Жиру забив свій перший гол у МЛС
Мілан хоче продовжити контракт з Жиру
Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО

Останні новини