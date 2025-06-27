Найкращий бомбардир в історії збірної Франції підписав контракт з Ліллем – Романо
Олів'є Жиру
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Французький нападник Олів'є Жиру підписав контракт з Ліллем.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Термін угоди складає 1 рік, 38-річний форвард перейшов у стан "догів" в статусі вільного агента після того, як завершився його контракт з Лос-Анджелесом.
Жиру переїхав до США влітку 2024 року, залишивши Мілан у статусі вільного агента. Проте француз зіткнувся з проблемою адаптацієї: у 37 матчах він відзначився тільки 5 голами та 3 асистами. У той же час Жиру з 57 голами є найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.
Повідомлялося, що француз повинен замінити в Ліллі форварда збірної Канади Джонатана Девіда, який безкоштовно залишить команду в липні цього року, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт.