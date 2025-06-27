Найкращий бомбардир в історії збірної Франції підписав контракт з Ліллем – Романо

Французький нападник Олів'є Жиру підписав контракт з Ліллем.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Термін угоди складає 1 рік, 38-річний форвард перейшов у стан "догів" в статусі вільного агента після того, як завершився його контракт з Лос-Анджелесом.

🚨⚪️🔴 Olivier Giroud to Lille, here we go! French striker will be back in Europe as he’s set to leave LAFC.



Giroud accepted one year contract proposal as Lille have now prepared all documents.



Medical booked and Olivier’s back. 🔙🇫🇷 pic.twitter.com/CZOLjdy8CT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025

Жиру переїхав до США влітку 2024 року, залишивши Мілан у статусі вільного агента. Проте француз зіткнувся з проблемою адаптацієї: у 37 матчах він відзначився тільки 5 голами та 3 асистами. У той же час Жиру з 57 голами є найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

Повідомлялося, що француз повинен замінити в Ліллі форварда збірної Канади Джонатана Девіда, який безкоштовно залишить команду в липні цього року, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт.