Лілль на виїзді здолав Ланс, Анже та Брест здобули перемоги в 9 турі Ліги 1

У суботу, 26 жовтня, відбулося три матчі в межах 9 туру Французької Ліги 1.

Так, Анже переміг Сент-Етьєн, Реймс програв Бресту, а Лілль на виїзді здобув перемогу над Лансом. Цікаво, що у цьому матчі команди переграли 12 хвилин і всі голи були забиті саме в доданий час.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

9 тур, 26 жовтня

Анже – Сент-Етьєн 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 7 Абделлі, 1:1 – 16 Давіташвілі (пен), 2:1 – 39 Аолу, 2:2 – 58 Давіташвілі, 3:2 – 69 Ньян (пен), 4:2 – 90+3 Дьєнг

Реймс – Брест 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 4 Февр (пен), 0:2 – 18 Бальде, 1:2 – 29 Окуму

Ланс – Лілль 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 90+8 Девід, 0:2 – 90+11 Байо

Нагадаємо, 22 жовтня у французькому місті Нансі розпочався судовий розгляд справи щодо шахрайських дій групи осіб, жертвами якої стали три французькі клуби.

Зокрема, два клуби елітного французького дивізіону Анже і Тулуза, а також Сошо, який грає в третьому дивізіоні. потрапили в шахрайську схему з фальшивими інвестиціями в криптовалюту і діаманти.