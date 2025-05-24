ПСЖ розгромив Реймс у фіналі Кубку Франції

Сьогодні, 24 травня, відбувся фінал Кубку Франції, в якому зійшлися ПСЖ та Реймс.

Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь парижан.

Все вирішилося ще в першому таймі. Спочатку Баркола оформив дубль, а незадовго до свистка на перерву Хакімі забив третій гол.

У другому таймі колектив Енріке грав уже не так активно, а Реймсу не вистачило майстерності забити навіть гол престижу.

Футбол – Кубок Франції

Фінал, 24 травня

ПСЖ – Реймс 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Баркола (16), 2:0 – Баркола (19), 3:0 – Хакімі (43)

Нагадаємо, що ПСЖ цього сезону став і чемпіоном Франції. Парі Сен-Жермен можуть виграти ще один трофей цього сезону, адже через тиждень гратимуть фінал Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.