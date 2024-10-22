Три французьких клуби стали жертвами шахраїв

22 жовтня у французькому місті Нансі розпочався судовий розгляд справи щодо шахрайських дій групи осіб, жертвами якої стали три французькі клуби.

Про це повідомляє The Local France.

Зокрема, два клуби елітного французького дивізіону Анже і Тулуза, а також Сошо, який грає в третьому дивізіоні. потрапили в шахрайську схему з фальшивими інвестиціями в криптовалюту і діаманти. Загалом, жертвами стало більше тисячі людей, а збитки склали біля 28 млн євро.

Підсудні, віком від 28 до 73 років, звинувачуються у тому, що кілька років тому вони керували вебсайтами, де пропонували фальшиві можливості інвестицій.

Окрім махінацій з інвестиціями у криптовалюту та діаманти, особи звинувачуються у виманюванні грошей у французьких футбольних клубів.

Жертвами шахраїв стали Сошо, Анже і Тулуза, які переказали їм близько 60 000 євро. ЦІ клуби були не єдиними, яких намагались ошукати, є ще 10 неназваних колективів, з якими схему провернути не вдалося.

Зловмисники виманили гроші, представляючись агентами їх гравців і повідомляючи, що хтось з їхніх футболістів змінив банківські рахунки, тож, тепер потрібно перераховувати зарплату на новий рахунок, реквізити яких надавали фейкові представники спортсменів.

За словами прокурорів, 22 обвинувачених, у тому числі троє, які все ще перебувають на волі і яких судять заочно, мають різний ступінь причетності до шахрайства.