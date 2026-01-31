Лілль близький до оренди 77-мільйонного ексфутболста Астон Вілли

Лілль близький до підписання нападника Аль-Насра Джона Дурана на правах оренди.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

Сторони знаходяться на стадії активних переговорів – очікується, що про трансфер буде оголошено вже найближчим часом.

🚨🧨 BREAKING | Understand OSC Lille are now in pole position to sign John #Durán.



Intensive developments over the last 12 hours. Direct negotiations with Fenerbahce are now under way.@SkySportDE 🇨🇴 pic.twitter.com/CrtrSuKDwv — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 31, 2026

Зазначимо, що права на Дурана належать Аль-Насру із зими 2025 року, коли його було придбано у Астон Вілли за 77 мільйонів євро.

Влітку минулого року форвард перебрався до Фенербахче на правах оренди, але у Туреччині колумбієць не заграв – лише п'ять голів та три асисти за 21 матч у складі "канарок".

Портал Transfermarkt оцінює Дурана у 32 мільйони євро.

