Лілль близький до оренди 77-мільйонного ексфутболста Астон Вілли
Лілль близький до підписання нападника Аль-Насра Джона Дурана на правах оренди.
Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.
Сторони знаходяться на стадії активних переговорів – очікується, що про трансфер буде оголошено вже найближчим часом.
Зазначимо, що права на Дурана належать Аль-Насру із зими 2025 року, коли його було придбано у Астон Вілли за 77 мільйонів євро.
Влітку минулого року форвард перебрався до Фенербахче на правах оренди, але у Туреччині колумбієць не заграв – лише п'ять голів та три асисти за 21 матч у складі "канарок".
Портал Transfermarkt оцінює Дурана у 32 мільйони євро.
Напередодні Лілль дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи.