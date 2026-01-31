Українська правда
Лілль близький до оренди 77-мільйонного ексфутболста Астон Вілли

Володимир Максименко — 31 січня 2026, 11:20
Лілль близький до підписання нападника Аль-Насра Джона Дурана на правах оренди. 

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

Сторони знаходяться на стадії активних переговорів – очікується, що про трансфер буде оголошено вже найближчим часом.

Зазначимо, що права на Дурана належать Аль-Насру із зими 2025 року, коли його було придбано у Астон Вілли за 77 мільйонів євро.

Влітку минулого року форвард перебрався до Фенербахче на правах оренди, але у Туреччині колумбієць не заграв – лише п'ять голів та три асисти за 21 матч у складі "канарок".

Портал Transfermarkt оцінює Дурана у 32 мільйони євро.

Напередодні Лілль дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи.

