Українські арбітри отримали призначення на матч відбору Євро-2027

Українська бригада арбітрів розсудить матч відбору Євро-2027 (U-21) Словаччина – Ірландія, який відбудеться 25 вересня.

Про це повідомляє УАФ.

Головним арбітром зустрічі призначено Віктора Копієвського. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Віктор Нижник. Четвертий суддя – Дмитро Панчишин.

Зустріч відбудеться у п'ятницю, 25 вересня, в Кошицях. Початок – о 19:00 за київським часом.

Раніше Дмитро Михайленко визначився із заявкою молодіжної збірної України на вирішальні матчі відбору на Євро-2027.

"Синьо-жовті" 26 вересня зіграють проти Туреччини та 2 жовтня протистоятимуть Хорватії у відборі на Євро-2027. Наразі Україна посідає третє місце у своїй групі, набравши вісім очок після шести турів.