Бенфіка Трубіна та Судакова дізналася потенційних суперників по плейоф кваліфікації Ліги Європи

У понеділок, 3 серпня, відбулося жеребкування плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27. Були сформовані наступні пари:

Трабзонспор – Гурнік/Ференцварош

КСУ Крайова/КуПС – Арарат-Вірменія/Целє

Сент-Трюйден – Омонія/Лінкольн Ред Імпс

Хапоель Беер-Шева/Црвена Звезда/Вікторія Пльзень

Шемрок Роверс/Егнатія – Ліллестрьом

Рейнджерс/Ягеллонія – Іберія Тбілісі/Ларн

М'єльбю/Слован Братислава – Пафос/Зальцбург

Левскі/Кайрат – ПАОК/Андерлехт

Клаксвік/Лех – Вікінгур Рейк'явік/Тун

Бешикташ/Градець Кралове – Динамо Загреб/Жальгіріс

Хартс/Бенфіка – Орхус/Сабах

ОФІ – Маккабі Тель-Авів/ЦСКА Софія

Матчі цієї стадії відбудуться 20 і 27 серпня. Переможці протистоянь потраплять у основний раунд Ліги Європи, а команди, що програли – у Лігу конференцій.

Раніше також відбулося жеребкування плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.