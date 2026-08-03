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Бенфіка Трубіна та Судакова дізналася потенційних суперників по плейоф кваліфікації Ліги Європи

Олег Дідух — 3 серпня 2026, 15:14
Бенфіка Трубіна та Судакова дізналася потенційних суперників по плейоф кваліфікації Ліги Європи

У понеділок, 3 серпня, відбулося жеребкування плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27. Були сформовані наступні пари:

  • Трабзонспор – Гурнік/Ференцварош
  • КСУ Крайова/КуПС – Арарат-Вірменія/Целє
  • Сент-Трюйден – Омонія/Лінкольн Ред Імпс
  • Хапоель Беер-Шева/Црвена Звезда/Вікторія Пльзень
  • Шемрок Роверс/Егнатія – Ліллестрьом
  • Рейнджерс/Ягеллонія – Іберія Тбілісі/Ларн
  • М'єльбю/Слован Братислава – Пафос/Зальцбург
  • Левскі/Кайрат – ПАОК/Андерлехт
  • Клаксвік/Лех – Вікінгур Рейк'явік/Тун
  • Бешикташ/Градець Кралове – Динамо Загреб/Жальгіріс
  • Хартс/Бенфіка – Орхус/Сабах
  • ОФІ – Маккабі Тель-Авів/ЦСКА Софія

Матчі цієї стадії відбудуться 20 і 27 серпня. Переможці протистоянь потраплять у основний раунд Ліги Європи, а команди, що програли – у Лігу конференцій.

Раніше також відбулося жеребкування плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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