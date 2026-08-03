Бенфіка Трубіна та Судакова дізналася потенційних суперників по плейоф кваліфікації Ліги Європи
У понеділок, 3 серпня, відбулося жеребкування плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27. Були сформовані наступні пари:
- Трабзонспор – Гурнік/Ференцварош
- КСУ Крайова/КуПС – Арарат-Вірменія/Целє
- Сент-Трюйден – Омонія/Лінкольн Ред Імпс
- Хапоель Беер-Шева/Црвена Звезда/Вікторія Пльзень
- Шемрок Роверс/Егнатія – Ліллестрьом
- Рейнджерс/Ягеллонія – Іберія Тбілісі/Ларн
- М'єльбю/Слован Братислава – Пафос/Зальцбург
- Левскі/Кайрат – ПАОК/Андерлехт
- Клаксвік/Лех – Вікінгур Рейк'явік/Тун
- Бешикташ/Градець Кралове – Динамо Загреб/Жальгіріс
- Хартс/Бенфіка – Орхус/Сабах
- ОФІ – Маккабі Тель-Авів/ЦСКА Софія
Матчі цієї стадії відбудуться 20 і 27 серпня. Переможці протистоянь потраплять у основний раунд Ліги Європи, а команди, що програли – у Лігу конференцій.
Раніше також відбулося жеребкування плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.