Визначилися пари плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів
У понеділок, 3 серпня, відбулося жеребкування заключного, четвертого раунду кваліфікації (плей-оф) Ліги чемпіонів сезону-2026/27. За його підсумками сформувалися наступні пари:
- Левські/Кайрат – АЕК
- Селтік – ЛАСК
- Динамо Загреб/Жальгіріс Каунас – Вікінг
- М'єльбю/Слован Братислава – Арарат-Вірменія/Целє
- Хапоель Беер-Шева/Црвена Звезда – Орхус/Сабах
- Фенербахче/Штурм – Спарта Прага/Ліон
- Олімпіакос/НЕК – Юніон/Буде-Глімт
Матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 18/19 і 25/26 серпня. Переможці пар вийдуть у груповий етап Ліги чемпіонів, команди, які програли, відправляться у Лігу Європи.
Україну в основному раунді Ліги чемпіонів представить донецький Шахтар, який пробився туди напряму.