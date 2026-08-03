Визначилися пари плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

У понеділок, 3 серпня, відбулося жеребкування заключного, четвертого раунду кваліфікації (плей-оф) Ліги чемпіонів сезону-2026/27. За його підсумками сформувалися наступні пари:

Левські/Кайрат – АЕК

Селтік – ЛАСК

Динамо Загреб/Жальгіріс Каунас – Вікінг

М'єльбю/Слован Братислава – Арарат-Вірменія/Целє

Хапоель Беер-Шева/Црвена Звезда – Орхус/Сабах

Фенербахче/Штурм – Спарта Прага/Ліон

Олімпіакос/НЕК – Юніон/Буде-Глімт

Матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 18/19 і 25/26 серпня. Переможці пар вийдуть у груповий етап Ліги чемпіонів, команди, які програли, відправляться у Лігу Європи.

Україну в основному раунді Ліги чемпіонів представить донецький Шахтар, який пробився туди напряму.