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Визначилися пари плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Олег Дідух — 3 серпня 2026, 13:55
Визначилися пари плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

У понеділок, 3 серпня, відбулося жеребкування заключного, четвертого раунду кваліфікації (плей-оф) Ліги чемпіонів сезону-2026/27. За його підсумками сформувалися наступні пари:

  • Левські/Кайрат – АЕК
  • Селтік – ЛАСК
  • Динамо Загреб/Жальгіріс Каунас – Вікінг
  • М'єльбю/Слован Братислава – Арарат-Вірменія/Целє
  • Хапоель Беер-Шева/Црвена Звезда – Орхус/Сабах
  • Фенербахче/Штурм – Спарта Прага/Ліон
  • Олімпіакос/НЕК – Юніон/Буде-Глімт

Матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 18/19 і 25/26 серпня. Переможці пар вийдуть у груповий етап Ліги чемпіонів, команди, які програли, відправляться у Лігу Європи.

Україну в основному раунді Ліги чемпіонів представить донецький Шахтар, який пробився туди напряму.

Ліга чемпіонів

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