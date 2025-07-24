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Мідтьюлланн зіграв унічию з Гіберніаном, Шериф програв Утрехту в 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи

Олексій Мурзак — 24 липня 2025, 23:14
Мідтьюлланн зіграв унічию з Гіберніаном, Шериф програв Утрехту в 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи
UEFA

У четвер, 24 червня, відбулися перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025/26.

Всього відбулося 8 поєдинків, у центральному з яких Шахтар переграв Бешикташ.

Потенційні суперники Олександрії у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій, якщо вона пройде Партизан, Мідтьюлланн – Гіберніан переможця у першій зустрічі не визначили, зігравши внічию 1:1.

Ліга Європи сезону 2025/26
Кваліфікація, 2 раунд, 24 липня

Острава (Чехія) – Легія (Польща) 2:2 (1:1)

Шериф (Молдова) – Утрехт (Нідерланди) 1:3 (1:1)

Левскі (Болгарія) – Брага (Португалія) 0:0

Мідтьюлланн (Данія) – Гіберніан (Шотландія) 1:1 (0:1)

Анерлехт (Бельгія) – Геккен (Швеція) 1:0 (1:0)

Бешикташ (Туреччина) – Шахтар (Україна) 2:4 (1:2)

Цельє (Словенія) – АЕК Ларнака (Кіпр) 1:1 (1:0)

Лугано (Португалія) – ЧФР Клуж (Румунія) 0:0

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, також відбулися матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Конференцій. Зокрема, Полісся програло Санта Коломі, а Олександрія поступилася Партизану.

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