Ноттінгем на виїзді розгромив Фенербахче, ПАОК програв Сельті в 1/16 фіналу Ліги Європи

У четвер, 19 лютого, відбулися перші матчі 1/16 плейоф Ліги Європи з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому слоті ігрового дня пройшло 4 поєдинки. Зокрема, турецький Фенербахче вдома поступився Ноттінгему. Колишній клуб українського універсала Олександра Зінченка провів два голи у першому таймі, на що турецький гранд так нічим і не відповів.

На початку другого тайму Гіббс-Вайт забив у ворота "канарок" 3-й гол, забезпечивши своїй команді комфортну перевагу перед домашнім матчем-відповіддю.

В інших зустрічах Болонья на виїзді перемогла Бранн, ПАОК вдома програв Сельті, а Генк в гостях переграв загребське Динамо.

Решта протистоянь стартуватиме о 22:00.

Ліга Європи-2025/26

1/16 фіналу

Перші стикові матчі, 19 лютого

Бранн – Болонья 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 9 Кастро

Динамо Загреб – Генк 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Хейнен, 0:2 – 21 Аль-Уахді, 1:2 – 44 Бельо, 1:3 – 90 Аль-Уахді

ПАОК – Сельта 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 34 Аспас, 0:2 – 43 Сведберг, 1:2 – 77 Єремеєфф

Фенербахче – Ноттінгем Форест 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 21 Мурілло, 0:2 – 43 Жезус, 0:3 – 50 Гіббс-Вайт

22:00 Лілль – Црвена Звезда

22:00 Лудогорець – Ференцварош

22:00 Панатінаїкос – Вікторія Пльзень

22:00 Селтік – Штутгарт

Нагадаємо, у середу, 18 лютого, відбулася низка матчів плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26.